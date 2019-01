L'exploit des Sharks, Bath termine à 11... L'essentiel de cette 12e journée

Sale 24-18 Saracens

C'est la perf' du week-end en Premiership ! Malgré un essai dès la 7e minute de Billy Vunipola, les Saracens n'ont pas résisté aux assauts des Sharks. Après un essai en solitaire de Denny Solomona (19e), les coéquipiers de Chris Ashton ont su profiter de l'indiscipline des visiteurs. Farrell puis Tolofua ont écopé d'un carton jaune et ont été sanctionnés par la botte de Robert Du Preez.

Exeter 14-9 Bristol

Le leader de Premiership s'est imposé dans la douleur face au 10e du championnat. Malgré plusieurs lancements de jeu intéressants, les locaux ont pêché dans la finition. Ils n'ont trouvé la faille qu'à la 40e minute par l'intermédiaire de Santiago Cordero. Mais Ian Madigan a permis aux siens de repasser devant grâce à des pénalités. Les Chiefs ont fini par s'en sortir grâce à l'essai de leur troisième ligne Sean Lonsdale à la 67e.

Worcester 21-19 Bath

Un match fou. Alors qu'ils étaient menés 3-19 à la pause, les Warriors ont entamé une folle "remontada". Surtout, ils ont profité de l'indiscipline des visiteurs. Les joueurs de Bath ont fini le match à 11 ! Un carton rouge puis trois jaunes récoltés dans les dernières minutes. Derrière au score à la fin du temps réglementaire (14-19), Worcester a finalement envoyé la balle à l'aile vers Bryce Heem, auteur d'un doublé, pour l'emporter 21-19 à la 98e minute. Incroyable fin de match.

Wasps 27-16 Northampton

Dans ce duel de milieu de tableau, les Wasps devaient s'imposer pour se rapprocher du wagon de tête. Et les Londoniens ont pu compter sur la réussite au pied de Lima Sopoaga mais aussi sur le gros match de leur centre Juan de Jongh. Le Sud-Africain est auteur d'un superbe essai et d'une passe au pied décisive. En face, les Saints paraissaient en-dessous physiquement et n'ont pas rivalisé dans le jeu.

Leicester Tigers 34-16 Gloucester

Embourbés dans le ventre mou du classement, les Tigers recevaient une équipe de Gloucester qui occupait le podium depuis plusieurs journées. Les locaux ont fait la différence au retour des vestiaires en marquant trois essais en 20 minutes, dont un doublé de Johnny May. En face, les joueurs de Gloucester ont bien sauvé l'honneur par un essai de Gareth Evans, mais n'ont jamais été en mesure de l'emporter. Ils sont délogés de la troisième place par les Harlequins.

Newcastle Falcons 17-38 Harlequins

C'est une nouvelle défaite à domicile pour les Falcons, la cinquième cette saison. Menés 35 à 3 au bout de 50 minutes, ils ne se sont réveillés que trop tard pour espérer l'emporter. Malgré un bref sursaut d'orgueil et deux essais marqués en fin de match, ce sont bien les Harlequins qui engrangent un troisième succès bonifié cette saison. Ils dépassent Gloucester au classement et pointent désormais à 14 points des Saracens.