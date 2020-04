Angleterre : les clubs déterminés à finir le championnat

C'est tout du moins ce qu'affirme The Telegraph : le journal anglais annonce que les dirigeants envisagent de disputer les cinquante-sept matchs restants, soit neuf journées plus les demis et la finale, à huis-clos, avec une reprise de l'entraînement espérée vers la fin juin. Parmi les pistes à l'étude, la Premiership envisage l'organisation des six matchs de chaque journée dans un même stade sur 24 heures, possiblement à la Ricoh Arena de Coventry ou à Twickenham. Si la compétition devait ainsi reprendre, le diffuseur BT serait contraint d'innover : il travaille à la mise en place d'un dispositif de caméras pilotées à distance pour retransmettre les rencontres.