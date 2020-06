Angleterre : le syndicat dénonce un "cirque absolu" sur les salaires des joueurs

Des engagements longue durée sont proposés en échange d'une baisse des rémunérations. Ce procédé ne passe pas aux yeux de Damien Hopley, le directeur général de l'association des joueurs de rugby (RPA) : "C'est un cirque absolu. Je n'ai jamais rien connu de tel, a déclaré le patron du syndicat à The Guardian. Nous sommes confrontés à des situations où les joueurs reçoivent des contrats et se voient dire qu'ils ont 24 heures pour les signer. Nous parlons des trois prochaines années de la vie d'un joueur."

Le dirigeant se met à la place des rugbymen : "Vous avez de jeunes hommes, qui commencent leur carrière dans le rugby, qui regardent autour d'eux en pensant "Dans quoi je me suis lancé ?". Les gens parlent de vivre le rêve. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rêve en ce moment. Si les joueurs estiment que les offres sont de bonnes offres et qu'ils veulent les accepter, nous disons : "Allez-y ". Mais il s'agit des centaines d'autres qui ne seront pas heureux et se sentiront assez lésés."