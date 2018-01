Youngs prolonge avec Leicester

Le joueur âgé de 28 ans a remporté quatre fois la Premiership et a disputé plus de 200 matchs avec Leicester. Il avait fait ses débuts avec les Tigers lors de la saison 2006-2007 contre Bristol, avant même ses 18 ans. Aujourd’hui international anglais aux 73 sélections, la prolongation de Youngs montre bien la volonté de Leicester de ne pas lâcher ses meilleurs joueurs alors même que la situation du club est plus délicate depuis quelques saisons sur le plan des résultats.