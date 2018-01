Tuilagi, une centième couronnée de succès

On joue la 71ème minute de jeu. Leicester mène difficilement 12 à 8 face aux derniers du championnat, les London Irish. Les "Tigers" poussent devant l’en-but pour inscrire un troisième essai, synonyme de break. Moment choisi par Manu Tuilagi pour venir aider ses avants au ras et sauter par dessus le ruck pour aplatir sous les poteaux. Une belle inspiration qui permet à son équipe de prendre définitivement les devants dans ce match et de mettre fin à une série de six défaites consécutives, dont quatre en Premiership.

Manu Tuilagi (Leicester)Icon Sport

Une centième avec Leicester couronnée donc de succès pour le centre anglais de 26 ans. Son retour au premier plan intervient au bout moment, juste avant le début du Tournoi des 6 nations et alors que son sélectionneur Eddy Jones lui avait demandé de perdre du poids et de se remettre en forme s’il voulait être appelé avec le XV de la Rose. Si Tuilagi peut encore progresser physiquement pour être à 100 %, il a montré une nouvelle fois qu’il n’avait rien perdu de ses talents de finisseur.