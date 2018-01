Smith, la pépite anglaise, signe son premier contrat professionnel

Le jeune Smith a fait ses débuts avec les Quins en septembre 2017 contre les London Irish. Il a marqué depuis 144 points en 17 apparitions. L’Anglais a même été appelé par Eddie Jones pour le camp d’entrainement à Brighton. "Marcus a le talent et les capacités pour faire progresser le club. Il est le type de joueur et de personne qui incarne parfaitement l’esprit et la culture des Harlequins", a déclaré le directeur du rugby des Quins, John Kingston.