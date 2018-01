Série noire de blessures côté Worcester

Pierce Phillips, l’ailier Perry Humphreys et le demi de mêlée Michael Dowsett seront tous absents pendant plusieurs semaines. Le premier manquera entre six à 10 semaines de compétition après sa blessure à la cheville tandis que le jeune Humphreys, 23 ans, sera absent pour une période similaire suite à une blessure à un ligament du genou. Enfin, le numéro 9 Michael Dowsett, sera éloigné des terrains 4 semaines pour un problème à la main. Une bien mauvaise nouvelle pour le club anglais, actuellement onzième en Premiership, à 9 points des London Irish, dernier et relégable.