McCall satisfait de la réaction des Saracens

Sept. Comme le nombre de défaites consécutives des Saracens toutes compétitions confondues avant le match contre Leicester. Et les doubles champions d'Europe ont enfin répondu présent avec une victoire à l'extérieur leur permettant de revenir à la deuxième place du championnat derrière Exeter. Satisfait de cette réaction, McCall en a aussi profité pour dédramatiser la situation des dernières semaines : "Nous ne pensions pas que c'était si dramatique avant ce match, et nous pensons toujours que nous pouvons aller mieux et encore nous améliorer".

Si le directeur du rugby des Sarries est conscient de la marge de progression de son équipe, cette réponse, après des résultats inquiétants, est toutefois une bonne nouvelle pour les Anglais avant le dernier match de 2017 contre Worcester.