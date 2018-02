Exeter chute à domicile contre Worcester, les Saracens reviennent

Bath - Northampton : 32-9

En course pour la qualification pour les phases finales, Bath recevait Northampton, pour débuter cette 14ème journée. Un match maitrisé de bout en bout, même si les joueurs de Bath ont laissé filer le bonus offensif. Un point qui pourrait compter à l’heure des comptes. Avec la victoire des Wasps, Bath est toujours cinquième à trois points de la quatrième place.

London Irish - Sharks : 9-13

Une nouvelle défaite pour les London Irish. Un seul essai à suffi aux Sharks pour repartir du Madejski Stadium avec une victoire. Menant très vite 10 à 0, les visiteurs pensaient avoir réalisé le plus difficile. C’était sans compter sur un semblant de révolte des London Irish. Les locaux ont poussé, revenant même à 4 points avec l’objectif de mettre fin à une série impensable de 13 défaites consécutives ! Mais les Sharks ont tenu bon et peuvent encore croire à la qualification.

Saracens - Newcastle : 25-3

Quatrième victoire consécutive pour les doubles champions d’Europe. Malgré l’absence d’une bonne partie de son équipe (les Saracens comptent beaucoup d’internationaux), les coéquipiers d’Alex Goode ont fait parler leur puissance pour l’emporter facilement 25 à 3. Seul petit bémol, le point de bonus laissé en route. Quoi qu’il en soit, avec cette victoire, les Sarries reviennent à deux petits points de la première place. Pour une équipe en plein doute en décembre, la rémission semble acquise. Il faudra compter sur les Saracens au printemps.

Gloucester - Leicester : 24-17

Avec trois essais, Gloucester l’a emporté 24 à 17 face à Leicester. Pourtant, les Tigers avaient parfaitement entamé la rencontre. Grâce à une interception de Nick Malouf, les coéquipiers de Tuilagi, titulaire au centre, inscrivaient les premiers points du match pour mener 7 à 0. Gloucester est alors revenu tranquillement dans la rencontre pour prendre le contrôle du match en seconde période. Et ne laisser aucune chance à Leicester qui arrivait en tout bien tout honneur à prendre le point du bonus défensif grâce à une pénalité de Matt Toomua. Avec cette victoire, Gloucester poursuit sa route vers les phases finales avec une troisième place interessante.

Exeter - Worcester : 5-6

C’est l’information de cette 14ème journée de Premiership. Exeter, le leader incontestable depuis le début de la saison, a chuté à domicile face à l’avant dernier du championnat. Au terme d’une match très engagé mais également pauvre en occasion et en jeu, les Warriors ont réalisé le coup parfait avec une très courte victoire 6 à 5. Worcester pourra se flatter d’avoir tenu bon face aux attaques dans les dernières minutes des Chiefs. Les vainqueurs repartent avec une victoire de prestige et se mettent à l’abris dans l’optique du maintien. Pour Exeter, c’est une énorme contre performance, d’autant qu’ils se déplaceront sur le terrain des Wasps lors de la prochaine journée.

Harlequins - Wasps : 22-44

Grosse performance des Wasps sur le terrain des Harlequins. Avec une victoire bonifiée (22-44), l’équipe de Dai Young reprennent la quatrième place au détriment de Bath. Et pourtant, cette rencontre avait mal débuté pour les visiteurs. En infériorité numérique dès la 18ème minute et l’expulsion de Eastmond, les Wasps ont pourtant toujours été devants au score. Seulement à trois points de leur adversaire du jour, les Harlequins ont craqué en quatre minutes en encaissant deux essais (Young 51ème et Le Roux 54ème). Les Wasps, impressionnants de maîtrise, ont ajouté un cinquième puis un sixième essai à leur performance majuscule par l’intermédiaire du talonneur Cruse et de Bassett.

Par Paul Arnould.