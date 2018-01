Cipriani, l'arlésienne du rugby français

La rumeur est persistante. A tel point qu'elle revient environ tous les mois depuis octobre. Celle-ci fait état de l'arrivée de Danny Cipriani, 30 ans, dans un club du Top 14. En novembre dernier, déjà elle envoyait le demi d'ouverture aux 14 sélections dans pas moins de trois clubs français : Lyon, le Stade français et Toulon. Sauf que comme nous l'écrivions dans les colonnes de Midi Olympique, aucun de ces trois clubs n'avaient ni les moyens ni la place dans leur effectif pour accueillir l'actuel ouvreur des Wasps.

Danny CiprianiIcon Sport

Lyon a en effet prolongé Mike Harris, compte encore Lionel Beauxis, et a recruté le polyvalent Jean-Marc Doussain qu'il compte bien faire jouer à l'ouverture aux côtés de l'excellent Baptiste Couilloud et de l'expérimenté Jonathan Pélissié. Idem au Stade français, qui a déjà prolongé l’international français Jules Plisson et négocie en ce moment pour en faire de même avec le Springbok Morné Steyn. Même cas de figure enfin à Toulon, où l'on voit mal comment Cipriani trouverait suffisamment d'espace aux côtés d'Anthony Belleau et François Trinh-Duc.

Au tour de Bordeaux-Bègles...

Cette semaine, la fameuse rumeur a resurgi. Cette fois, la presse anglaise envoie toujours Cipriani au Stade français, mais ajoute le Racing 92 et Bordeaux-Bègles. Rien que ça. Il est vrai que le Racing 92, à l'issue de la saison, va perdre trois ouvreurs : Dan Carter, Rémi Tales, et Benjamin Dambielle. Sauf que les dirigeants franciliens ont recruté cette saison le Sud-africain Pat Lambie (sous contrat 2021), et ont attiré dans leurs filets l'ouvreur du XV du Chardon, Finn Russell, pour les trois saisons à venir. Là encore, difficile de croire que le Racing 92 dispose d'assez de place dans son effectif pour accueillir un troisième ouvreur non-Jiff.

Danny CiprianiIcon Sport

Enfin, vient de le cas de Bordeaux-Bègles. L'UBB possède celui en qui la France fonde de grands espoirs au poste d'ouvreur, Mathieu Jalibert. Il dispose aussi d'un autre grand espoir de la nation, Baptiste Serin, dont la polyvalence lui permet de couvrir le poste d'ouvreur, ainsi que deux autres ouvreurs de métier pour la saison prochaine, le Fidjien Ben Volavola et le Sud-africain Tiaan Schoeman. Encore des joueurs non-Jiff. Dernier facteur propre à calmer les ardeurs des clubs français, le prix. Danny Cipriani est cher. Très cher même, en comparaison à son expérience internationale : boudé par les différents sélectionneurs, Cipriani ne compte à 30 ans que 14 sélections avec le XV de la Rose, et ne peut avoir les mêmes prétentions salariales démesurées. Autant de facteurs qui donnent à penser que les rumeurs venant d'Outre-Manche sont davantage destinées à faire monter les enchères qu'à annoncer la vraie venue d'une nouvelle star dans le Top 14.