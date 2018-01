Bath met fin à sa série négative

Une victoire bonifiée qui permet au club anglais de confirmer leur 5ème place au classement. Ce succès permet surtout aux coéquipiers de Jonathan Joseph de mettre fin à une série de trois défaites consécutives en Premiership. Bath a dominé entièrement la rencontre, prenant le contrôle du ballon dès la première mi-temps, bien aidé par la botte de Rhys Priestland. En deuxième mi-temps, les visiteurs ont accéléré sous l’impulsion de leur demi de mêlée remplaçant, Kahn Fotuali’, rentré en jeu et auteur d’un doublé. Une victoire finale 46 à 25, six essais à trois. Elle permet à Bath de revenir provisoirement à auteur de Gloucester, 4ème avec 37 points avant le déplacement des "Cherries and whites" chez les "Saints" de Northampton.