Pour Rokocoko, Kolbe est le meilleur ailier au monde

"Kolbe est tout en haut dans la hiérarchie des ailiers.Personne n'est aussi complet. Il est tellement sûr sous les ballons haut, il dégage de la confiance et il arrive à créer des choses à partir de rien. C'est un petit gabarit qui renferme un punch tonitruant, son principal atout restant sa capacité à battre les adversaires directs en un contre un."

L'ancienne vedette all black est d'ailleurs plutôt contente de ne plus avoir à l'affronter : "Ce sont des joueurs comme lui que je détestais avoir en face de moi. Je préférais avoir des mastodontes comme Jonah Lomu qui allait te marcher dessus plutôt que ces profils-là qui ont des appuis de feu. L'essai de Kolbe en finale de Coupe du monde était spécial. Même en tant qu'adversaires, tu as juste à te lever et à applaudir." Pas certain que Owen Farrell soit du même avis sur ce dernier point.