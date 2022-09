"Pour l’honneur", le dernier film de La Guille est en boîte !

Pour son 5e film en tant que réalisateur, Philippe Guillard a décidé de revenir à ses premières amours : le rugby. Des journées entières de rugby avec des équipes complètes composées par une poignée d’acteurs, le reste par les véritables joueurs de rugby amateurs des environs. "Un match de rugby qui dure 3 minutes dans le film, ça correspond à 1 à 2 journées de travail. Et ça correspond aux journées où on a fait le plus d’heures supplémentaires, nous confie le réalisateur. On a essayé d’être bienveillants avec eux en leur mettant un kiné à disposition parce qu’on demandait à des mecs qui s’entraînent deux fois par semaine, de jouer des journées entières."

Un air corrézien

Tourné autour de Brive, la localité se fera ressentir sur un bon nombre de détails, jusqu’au sponsor maillot qui sont les mêmes qu’au C.A.B. "Le film est financé en partie par Vivendi, et Simon Gillham m’a dit que si nous venions en Corrèze, il nous aiderait. Je suis venu visiter et j’ai trouvé le décor idéal." À Dampniat donc, sur les hauteurs entre Aubazine et Malemort, où ce petit village de moins de mille âmes a donc vécu au rythme du tournage ces deux derniers mois, quand il fallait organiser la fête fictive du village, ou garnir les tribunes de son stade charmant. "Je tourne toujours en province, pour créer une colonie, pas de vacances, mais de travail. Ça ressemble à une tournée de rugby, j’essaie de réunir que des belles personnes et ça crée des liens forts avec toute l’équipe. Dans un univers qui est le mien", poursuit l’ancien Racingman.

Olivier Marchal a déjà tourné avec Philippe Guillard, dans "Le fils à Jo"Other Agency

Un synopsis sur l’intégration des migrants

Contrairement au "Fils à Jo", le premier film de Philippe Guillard, la partie rugby de l’histoire concernera la catégorie adulte, et les guerres de clocher qui animent l’ovalie tous les dimanches à 15 heures. Celle qui oppose Tourtour-les-Bains et Trocpont-sur-Tescou va connaître une tournure bien différente avec l’arrivée inattendue de demandeurs d’asile. Une comédie qui s’appuiera en partie sur les décalages qui existent entre les cultures. La sortie est prévue au printemps 2023.