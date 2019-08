Pocock est de retour, Bordeaux - Toulon retransmis... Les 5 infos de ce vendredi 2 août

Le match entre Bordeaux et Toulon diffusé

Le Rugby Club Toulonnais se déplacera ce samedi 3 août 2019 à 19h pour son premier match de préparation à Bordeaux au Stade Chaban Delmas. La rencontre sera diffusée en direct sur YouTube. Retrouvez la retransmission du match dans son intégralité sur la chaine Youtube du RCT en cliquant ici, prise d’antenne à 18h45 !

Pocock is back

Le 3e ligne aile David Pocock, blessé de longue date, sera de retour dans le groupe des Wallabies pour affronter les All Blacks la semaine prochaine lors de la Bledisloe Cup, dernier test majeur avant la Coupe du monde de rugby au Japon (20 septembre - 2 novembre). Touché au mollet depuis plusieurs mois, l'international australien de 31 ans (77 sélections) n'a que très peu joué cette saison, et sa participation au Mondial a longtemps été incertaine. Souffrant également de douleurs au cou et d'une commotion cérébrale, ce joueur majeur de la sélection australienne semble néanmoins avoir suffisamment récupéré pour intégrer le groupe des 36 joueurs prévus pour le premier match de la Bledisloe Cup le 10 août à Perth, en Australie.

Bastareaud confirmé en 8

Pour le match amical qui a eu lieu ce vendredi soir entre Lyon et Grenoble, pour sa première sous les couleurs lyonnaises, Mathieu Bastareaud a été aligné au poste de troisième ligne centre. Pour rappel, il avait déjà dépanné à ce poste lorsqu’il évoluait au Stade français. Bastareaud, qui n’a pas été retenu par Jacques Brunel pour le Mondial au Japon, s’est engagé à partir du 1er décembre avec New-York et effectuera une pige en ce début de saison avec le LOU.

Tous les résultats des matchs amicaux de ce vendredi soir

Ce vendredi 18 équipes jouaient des matchs amicaux, dont 7 de Top 14 qui affrontaient leurs futurs concurrents ou des clubs de Pro D2. Après une préparation estivale, c'était le moment pour les joueurs d'appliquer les plans de jeux établis et de prendre du plaisir sur le pré.

Toulouse 21 - 12 Colomiers

Aurillac 24 - 5 Bourgoin

Brive 21 - 29 Montpellier

Agen 21 - 21 Mont-de-Marsan

Lyon 42 - 19 Grenoble

Béziers 21 - 17 Carcasonne

Provence 28 - 12 Valence Romans

Montauban 31 - 21 Nevers

Bayonne 28 - 30 Stade français

Les résultats de la Pacific Nations Cup

Ce vendredi soir avait aussi lieu 2 rencontres de Pacific Nations Cup entre les Fidji et le Canada (38-13) et entre les USA et les Samoa (13-10).

Le classement de la poule A

1. USA 9 points

2. Fidji 5 pts

3. Tonga 0 pt

Le classement de la poule B