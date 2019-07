Plus de licenciés dans le monde, deux fois moins en France en deux ans

A l'heure actuelle, on compte 3,5 millions de licenciés dans le monde, et 9,6 millions de joueurs et joueuses. Du côté des nations, l'Afrique du Sud reste celle qui compte le plus de licenciés (635 288). La France poursuit sa chute et ne compte plus que 258 000 licenciés, ce qui en fait la quatrième nation mondiale. Pour rappel, la FFR en comptait 540 000 en 2016, et était alors à la première place mondiale. Enfin, avec près de 114 000 licenciés, la Chine fait son entrée dans le top 10 mondial et dépasse le rival japonais (108 000 licenciés), pourtant organisateur de la prochaine Coupe du monde.