Plongez avec Armitage et Peyresblanques au sein de l'escadron de défense sol-air de Mont-de-Marsan

Le temps d’un après-midi, le capitaine du Biarritz olympique, Steffon Armitage et le talonneur du club basque, Lucas Peyresblanques, ont troqué les crampons pour les rangers et ont laissé le maillot rouge et blanc afin d’enfiler la tenue de militaire. C’était au début du mois d’août dernier. « Midi Olympique » avait invité deux des grands artisans de la remontée du BO dans l’élite à visiter la base aérienne de Mont-de-Marsan.

Sous un soleil radieux, les deux hommes sont accueillis par le sergent David, technicien de défense sol-air. Après une brève présentation de « l’escadron de défense sol-air 12.950 Tursan » (un des quatre EDSA présent en France), le sergent David leur fait visiter les locaux et les outils de travail de son équipe. D’abord, il est question de drones et différents modèles sont présentés aux Biarrots. Ensuite, les deux avants commencent à manipuler les jumelles, équipement indispensable dans la lutte anti-drone. Puis tout ce petit groupe part découvrir le système de défense sol-air.

À la découverte du système de défense sol-air

Ce système ? Il permet à l’armée de l’air et de l'espace d’assurer une protection permanente tant sur le territoire national qu'en opérations extérieures. Il contribue également à la défense contre les missiles balistiques. D’une envergure assez impressionnante, il est composé de modules pouvant tirer plusieurs missiles. « Je leur ai fait une présentation rapide et concise de l’escadron et de notre spécialité en général, détaille le sergent David. Je leur ai présenté plusieurs matériaux et on a fini par le système d’arme, le module de lancement terrestre. C’est en manipulant qu’on apprend le mieux. » Ainsi, Steffon Armitage a la chance de pouvoir lever le module de lancement. « Il y a trop de boutons rouges, sourit l’international Anglais. J’ai envie d’appuyer partout. » Son partenaire, Lucas Peyresblanques, apprécie aussi le moment. « C’est assez chouette de découvrir un autre monde, de poser quelques questions et d'échanger avec les gens qui protègent notre pays, souligne le talonneur. C’est assez intéressant, on se régale. »

En élèves extrêmement attentifs, Julien Peyresblanque, le talonneur et Steffon Armitage, le troisième ligne centre, ne perdent pas une miette de la présentation des systèmes de défense sol-air de l’armée française.Midi Olympique

Peyresblanques : « La fraternité et la cohésion se rapprochent vachement du rugby »

Entre deux Rafales qui décollent à quelques mètres de là, dans un bruit assourdissant, les joueurs et le sergent profitent d’un moment pour échanger sur leurs professions. Ils évoquent les grands moments de leurs carrières respectives et découvrent un peu plus leurs univers. « Je suis comme un gamin, avoue Armitage. J’ai l’impression d’avoir dix ans. Je n’aime pas trop monter dans les avions, mais les voir décoller d’aussi prêt, ça me fait revenir en arrière. J’ai juste envie de dire merci à tout le monde d’avoir organisé ça. C’est une chance de pouvoir visiter et de découvrir leur fonctionnement. Le boulot qu’ils font pour tout le monde est vraiment magnifique. Il y a des choses qu’on pense savoir, mais le fait d’entendre un grand monsieur le dire, c’est rafraîchissant. Ils ont une vie en dehors de sauver les gens. Ce sont des êtres humains qui savent prendre du plaisir. » Lucas Peyresblanques complète : « Je suis du genre à les remercier. Je les trouve assez surprenants et impressionnants dans les conditions où ils peuvent vivre quand ils sont en mission. Ils m’impressionnent plus qu’autre chose. La fraternité et la cohésion se rapprochent vachement du rugby. Ils doivent se faire confiance mutuellement et nous, quand on est sur la ligne de défense, c’est pareil. Il faut que l’on se fasse confiance à 100%. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. »

Armitage et Peyresblanques lors de leur visite au sein de l’escadron de défense sol-air de Mont-de-Marsan.Midi Olympique

Les notions d’équipe, de courage et d’entraide reviennent le plus souvent dans leurs échanges. « Tu ne peux pas faire les choses si tu es seul, appuie Armitage. S’il y a un petit truc qui n’est pas en place, ça peut faire la différence. C’est exactement comme le rugby. Le rugby est un sport de famille, de coéquipiers. Tu ne peux pas gagner un match tout seul. L’armée est aussi une famille. »

Armitage et le sergent David se défient au concours de pénalités

La discussion se poursuit à quelques mètres de là, un peu plus tard, sur le terrain de rugby, où les trois garçons se retrouvent pour échanger quelques passes. Armitage et Peyresblanques jouent le rôle des « lifteurs » en touche et font monter le sergent David à plusieurs mètres du sol. Puis ce dernier défie le numéro huit du BO dans un concours de pénalités. Comme pendant le derby de juin dernier, l'ancien joueur du RCT ne manque pas la cible. Ses trois tentatives passent. Le sergent David se montre particulièrement précis et passe aussi tous ses coups de pied. Les deux hommes se quittent sur un match nul, avec la promesse d’un nouveau défi d’ici peu. « En termes de cohésion, d’esprit d’équipe, de camaraderie, on trouve beaucoup de notions en commun » rappelle le sergent.

Avant de partir, Armitage et Peyresblanques offrent deux maillots du BOPB à l'aviateur. Tous sont comblés et se quittent avec le sourire, après avoir passé une journée à part, qui restera dans leurs mémoires.