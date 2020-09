Pierre Blazy, avocat : "Serge Simon n'a rien à voir avec les affaires qu'on évoque"

Serge Simon, il se retrouve dans ces histoires qui, entre nous, sont de petites histoires. Alors, il répond encore et encore sur ces affaires que vous connaissez parfaitement. Il dit ce qu'il sait. Mais il est à la marge de toutes ces histoires. On l'interroge, on le réinterroge. C'est fou, ceci est une caricature de justice. A mon avis, Serge Simon n'a rien à voir avec les affaires qu'on évoque. Pour moi, il aurait dû être simplement entendu comme témoin.

Cette affaire sort à dix jours des élections pour faire capoter la candidature de Bernard Laporte. En plus, le bilan général de cette équipe est bon, ils ont relevé l'équipe de France quand-même. En plus, ils ont ramené la Coupe du Monde en France, c'est quand même quelque-chose. Que peut-on leur reprocher ? D'être allé faire campagne pour avoir les voix de la Georgie par exemple ?