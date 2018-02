Picamoles et Beauxis en sauveurs des Bleus ? On en parle dans "Poulain raffûte" à 16h

Le drop de Jonathan Sexton a crucifié les Bleus le week-end dernier au Stade de France. Après l'Irlande, c'est un voyage en Ecosse qui attend les hommes de Jacques Brunel dimanche (16h). Mais il n'y a pas que ça dans l'actualité du ballon ovale. Le match Angleterre-Pays de Galles devrait valoir le coup d'oeil également.



Cette semaine, Raphaël Poulain se penche sur ce qui attend les Bleus à Edimbourg. Les retours combinés Picamoles et Beauxis peuvent-ils sauver la patrie tricolore et mettre fin à cette satanée série de défaites ? Venez en discuter avec nous dès 16 heures sur les pages Facebook de Rugbyrama et d’Eurosport.



Et puis comme chaque semaine, notre consultant vous livrera ses pronostics sur deux rencontres du week-end, Ecosse-France et Angleterre-Pays de Galles.