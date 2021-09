Peyresblanques absent jusqu'en 2022, l'USAP en commission... Ce qu'il ne fallait pas louper ce lundi

Peyresblanques absent entre quatre et six mois

Samedi dernier, le Biarritz olympique s’est imposé 28-19 face au Racing. Dominateurs dans le jeu au sol, impressionnants dans l’envie, les Rouge et Blanc ont vécu un après-midi de rêve. Mais la victoire des coéquipiers de Steffon Armitage a cependant été ternie par la grave blessure de Lucas Peyresblanques. Le talonneur a dû quitter ses partenaires sur civière, après une demi-heure de jeu, fauché dans un ruck. Le joueur de 23 ans a passé des examens en ce début de semaine. Il souffre d’une rupture complète de l’ischio-jambier. Selon nos informations, il sera absent entre quatre et six mois et il ne devrait donc pas refouler les terrains avant 2022.

Perpignan convoqué en commission de discipline

L'Usap est convoqué devant la commission de discipline pour l'utilisation par ses supporters d'engins pyrotechniques lors de la rencontre Perpignan-Biarritz comptant pour la deuxième journée de Top 14. Révélé dans un communiqué, le club catalan a réaffirmé les dangers qu'ils apportent et compte au bon déroulement de la réception du RCT.

Kolbe incertain face aux All Blacks

L'ailier de l'Afrique du Sud Cheslin Kolbe, blessé depuis deux semaines et demie à une jambe, a repris l'entraînement mais reste "incertain" face aux All Blacks en Australie samedi pour le Rugby Championship, a indiqué lundi l'encadrement des Springboks. "Cheslin a repris l'entraînement, il fait des exercices (...) Mais il est toujours incertain pour le prochain match" face à la Nouvelle-Zélande, a précisé l'entraîneur-adjoint Deon Davids lors d'une visioconférence de presse.

Le procès de Mohamed Haouas reporté à début 2022

Le procès pour cambriolages du pilier du XV de France de rugby Mohamed Haouas qui devait avoir lieu vendredi à Montpellier a été reporté au 7 janvier 2022 pour des raisons de procédures, a-t-on appris lundi auprès de son avocat. Ce procès, initialement prévu le 29 janvier, avait déjà été reporté au 28 mai puis une nouvelle fois décalé au 24 septembre du fait de l'encombrement du calendrier judiciaire.

Les qualifications africaines pour la Coupe du monde auront lieu en France

C'est en France qu'aura lieu le tournoi de qualification africaine pour la Coupe du monde 2023. Les huit meilleures équipes de la Rugby Africa Cup 2022 participeront à ce tournoi et seule l'équipe gagnante rejoindra la France, la Nouvelle-Zélande et l'Italie dans la poule A en tant que "Afrique 1". Le tournoi à élimination directe se déroulera la première quinzaine de juillet avec quatre quarts de finale qui ont été déterminés à l’issue de la phase de poule de la Rugby Africa Cup 2021.