Pesenti intéresse le Racing 92, Taofifenua au Lou... Les coulisses du mercato !

Pau : Pesenti intéresse le Racing 92

Le deuxième ou troisième ligne international de la Section paloise Baptiste Pesenti (23 ans) intéresse le Racing 92 qui cherche à se renforcer en deuxième ligne mais ce dernier est toujours sous contrat avec le club béarnais jusqu’en juin 2023. Les dirigeants palois ne seraient pas opposés à un départ s’ils parviennent néanmoins à trouver un renfort à ce poste. Le Bayonnais Guillaume Ducat aurait été sondé mais ce dernier a aussi eu des contacts avec le Racing 92 et le Stade français. Par ailleurs, selon la République des Pyrénées, la Section paloise pourrait libérer Atila Septar si ce dernier trouvait un nouveau challenge, notamment du côté de Toulon.

Lyon : Taofifenua a choisi le Lou

Sébastien Taofifenua (29 ans, 2 sélections) a dit oui au Lou, comme évoqué vendredi dans ces colonnes et révélé sur rugbyrama.fr. Initialement engagé avec l’Aviron bayonnais, le pilier gauche avait décidé de se remettre sur le marché après la relégation de l’Aviron. Lyon, encore en quête de deux spécialistes au poste de pilier gauche en raison du décalage à venir de Xavier Chiocci à droite, a empoché la mise. L’international va rejoindre le club lyonnais pour les deux prochaines saisons où il retrouvera son frère Romain, qui a lui aussi dit adieu au RCT.

Perpignan : Tedder et Landajo pour la charnière

Après l’ailier Bautista Delguy, l’Usap a finalisé d’autres dossiers en vue de sa montée dans l’élite. Le club sang et or a notamment enrôlé deux recrues pour sa charnière. Comme révélé par France Bleu Roussillon, le demi de mêlée d’expérience tant recherché est Martin Landajo (33 ans, 53 sélections). Le demi de mêlée argentin n’a pas été conservé par les Harlequins. À la charnière, toujours, comme indiqué sur rugbyrama.fr, Tristan Tedder (25 ans) viendra épauler Patricio Fernandez et Mateo Rodor. L’ouvreur sud-africain de Toulouse, passé par Béziers, n’ira donc pas à Bayonne. Enfin, le club catalan a acquis l’engagement pour une saison plus une en option du talonneur de Montauban Mike Tadjer (32 ans).