En fin de contrat en juin 2021, ce produit de la formation sang et or s'était imposé comme le titulaire indiscutable du poste. Cette saison, il a disputé dix-sept matchs, dont quatorze au sein du XV de départ. Mais Chrisian Lanta se montre confiant pour la suite : "Ce n'est pas inquiétant, on aura des piliers gauche la saison prochaine." Pour l'heure, seul le jeune Sacha Lotrian (20 ans) est sous contrat au poste au-delà du mois de juin.