Perpignan-Carcassonne annulé, William Barthau met fin à sa carrière... Les 5 infos de ce jeudi ☕

Les 36 mêmes joueuses au deuxième stage

La manager du XV de France, Annick Hayraud, a décidé de reconduire le même groupe de 36 joueuses pour le deuxième stage. Celui-ci se déroulera au CNR de Marcoussis du 17 au 21 août. En ligne de mire, la coupe du monde 2021.

Perpignan-Carcassonne annulé et remplacé par Usap formation - Usap Barbarians

La nouvelle ne faisait plus l’ombre d’un doute. La première rencontre amicale entre les Catalans et les Audois va être annulée d’ici quelques heures. Hier, on apprenait qu’un joueur du paquet d’avants carcassonnais avait été testé positif au Covid-19, et qu’au moins dix cas contacts avaient été décelés dans le groupe de l’USC. Rendant impossible le déplacement des troupes de Christian Labit à Aimé-Giral, ce vendredi.

Par ailleurs, selon nos informations, l’Usap cherche à maintenir l’événement prévu demain soir. Le club catalan pourrait décider d’organiser une opposition interne suivie d’une présentation de l’effectif. La rencontre pourrait voir s’affronter "Perpignan formation", à savoir une équipe exclusivement composée de joueurs formés à l’Usap (Gély, Écochard, Rodor, Walcker, Dubois, Rousselc etc...), à "Perpignan Barbarians", équipe composée de joueurs actuels non issus de la formation (Chouly, Volavola, Eru, etc...). Enfin, toujours selon nos informations, l’Usap et Carcassonne réfléchissent à reporter leur rencontre amicale au 26 août.

L'UBB dévoile son nouveau maillot extérieur

Pour la saison 2020-2021, l'UBB arborera un nouveau maillot dit Atlantique lors des matchs à l'extérieur. Cette tunique blanche aux bandes bleues est inspirée "de la vie sur le littoral girondin" selon le communiqué du club.

William Barthau met fin à sa carrière

L'international français de rugby à XIII (18 sélections), William Barthau, a décidé de mettre un terme à sa carrière, à l'âge de 30 ans. L'ancien joueur des Dragons Catalans et des London Broncos a pris part aux deux dernières coupes du monde sous le maillot bleu. Il jouait depuis 2018 au Toulouse Olympique XIII avec lequel il a disputé 50 matchs pour 20 essais marqués.

Une attribution conjointe des coupes du monde de rugby masculines et féminines

World Rugby va attribuer, en même temps, les deux prochaines coupes du monde masculines (2027 et 2031) et féminines (2025 et 2029). Une première phase de dialogue entre la fédération internationale et les candidats débutera en février 2021. Ces derniers auront jusqu'à janvier 2022 pour déposer leurs dossiers. A noter que, comme prévu, les candidatures conjointes sont autorisées.