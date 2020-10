Penaud forfait pour les matchs internationaux, Uhila à La Rochelle... Les 5 infos de ce lundi

Damian Penaud forfait avec le XV de France

Mauvaise nouvelle pour Damian Penaud et le XV de France. L'ailier clermontois, blessé, souffre d'un entorse tibio-fabulaire et sera indisponible pour six à huit semaines. Une blessure qui le tiendra donc éloigné du XV de France pour les matchs à venir même si un mince espoir reste permis. Clermont a aussi annoncé la blessure de Tavite Veredamu. L'ancien joueur de 7 souffre d'une entorse du genou contractée lors du match face à Agen ce week-end.

L'Angleterre avec des jeunes pour une premier rassemblement

Eddie Jones a convoqué 28 joueurs qui se rassembleront pour trois jours à partir de ce mardi. Aucun joueur d'Exeter, des Wasps, de Bristol, de Bath, de Sale et de Worcester n'a été convoqué car le championnat domestique n'est pas encore terminé. De nombreux jeunes font leur apparition comme Joe Heyes (20 ans), Jack Clement (18 ans) ou encore Ali Crossdale (21 ans). Les joueurs des Saracens sont, eux, de la partie. On retrouve Owen Farrell, Maro Itoje, Jamie George ou encore les frères Vunipola.

Kubriashvili à Perpignan

Sans club depuis la fin de son contrat la saison passée avec Grenoble, le pilier géorgien Davit Kubriashvili a retrouvé un club. Le joueur de 33 ans aux 47 sélections avec la sélection géorgienne a signé avec l'Usap. Une recrue d'expérience pour l'actuel troisième de Pro D2 qui doit faire face à l'absence de Siua Halanukonuka au mêm poste.

FFR-LNR : le Conseil d'Etat s'exprimera mercredi

Le Conseil d'Etat devait donner son avis ce lundi sur le litige qui oppose la FFR et la LNR quant à la mise à disposition des internationaux pour les matchs à venir. Mais le Conseil d'Etat a affirmé avoir besoin de deux jours supplémentaires pour statuer sur le recours déposé par le LNR le 24 septembre dernier.

Uhila joker médical à La Rochelle

La Rochelle a trouve son joker médical pour remplacer Vincent Pelo, touché aux cervicales et absent pour plusieurs mois. C'est le pilier tongien Loni Uhila qui débarque donc sur la côte Atlantique. Le joueur de 31 ans (1m80, 125kg) évoluait depuis trois saisons avec les Jaunards mais été à la recherche d'un club depuis le début de la saison.