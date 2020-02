Penaud déjà forfait pour l'Italie, Russell toujours absent avec l'Écosse... Les 5 infos de ce lundi

Penaud forfait pour l'Italie et incertain pour le Pays de Galles

Damian Penaud souffre d'une "lésion musculaire de grade 1 ou 2" selon les dire de Fabien Galthié au lendemain de la victoire contre l'Angleterre. L'ailier du XV de France avait quitté l'entraînement du capitaine samedi à cause de ses douleurs et avait dû renoncer au "Crunch". Il est d'ores et déjà forfait pour le prochain match à domicile contre l'Italie. Et le clermontois reste incertain pour la rencontre contre le Pays de Galles.

Couilloud et Reilhac dans le groupe France

Touché au mollet, Damian Penaud ne sera pas du rassemblement à 42 cette semaine. Il est remplacé par le Montpellierain Yvan Reilhac. Le Lyonnais Baptiste Couilloud intègre également le groupe, préféré au Bordelais, Maxime Lucu. Kylan Hamdaoui reste dans le groupe pour préparer la réception de l'Italie. Le groupe des 42 du XV de France n'a aucun autre changement pour le prochain match du Tournoi des 6 Nations.

Russell toujours absent avec l'Écosse

Pour la préparation du deuxième match du Tournoi des Six Nations 2020 contre l'Angleterre (samedi à 17h45), Gregor Townsend a décidé de poursuivre avec le groupe qui a perdu de peu en Irlande (19-12). Finn Russell n'est donc pas de retour et est toujours tenu à l'écart du groupe.

Ringrose absent pour les deux prochains matchs

Le centre du XV irlandais Garry Ringrose va manquer les deux prochains matchs de son équipe dans le Tournoi des 6 Nations en raison d'une blessure à une main, a annoncé lundi l'encadrement irlandais. "Garry Ringrose a subi une intervention chirurgicale après une blessure à la main. Il devrait être à nouveau disponible pour la quatrième journée du Tournoi", a indiqué la Fédération irlandaise de rugby.

Robshaw quitte les Harlequins

Sur son compte Twitter, le troisième ligne aile Chris Robshaw (33 ans) a annoncé qu'il quittera le club des Harlequins à la fin de la saison. L'ancien capitaine du XV de la Rose (66 sélections) clôturera une longue relation de 16 ans avec le club de Londres avec lequel il a joué 277 matchs. Il n'a pas confirmé l'arrêt de sa carrière et pourrait se lancer dans un dernier défi.