Paul Goze : "Quel que soit le président élu, il pourra compter sur moi en cas de besoin..."

Ce dernier tient toutefois à préciser : « Nous avons discuté autour d'une éventuelle collaboration mais je n'ai jamais parlé d'une fonction. Les choses sont claires : je ne cherche pas de place, ni même de poste. Si je suis élu en tant que personnalité qualifiée, si on a besoin de mon aide pour traiter un dossier, si on estime que je peux apporter quelque chose sur des thématiques précises et si, enfin, j'ai moi même le sentiment que mon expérience peut servir au collectif, pourquoi pas. Et ce que je vous dis là est valable quel que soit le président qui sera élu ! S'il a besoin, il pourra compter sur moi. Dans le cas contraire, je resterai à ma place. Une bonne fois pour toutes, je ne cherche pas à exister. »