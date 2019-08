Encore prudent sur le sujet, l’ancien patron de l’Usap est malgré tout sensible à cette vague de soutien et laisse la porte ouverte : "Je ne peux que l’accueillir très favorablement mais cela ne peut se réaliser que s’il y a une modification des statuts.Personnellement, je ne la demanderai pas, c’est aux présidents de voir ce qu’ils souhaitent faire pour la suite. Ce qui est sûr, c’est qu’au mois d’octobre 2020, j’aurai achevé mon deuxième mandat, soit huit ans à la tête de la Ligue. Il reste donc un an et beaucoup de choses à poursuivre encore dans le plan stratégique que nous avons mis en place. Nous avons beaucoup d’activités à la Ligue et je veux les mener à bien jusqu’au dernier jour de mon mandat".