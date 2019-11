Pau sur le podium, le Stade français s'enlise.... Voici les 5 infos du week-end

Toulouse sort vainqueur contre l'ASM

Ils sont de retour, et ça change tout. Au Stade Toulousain, les Médard, Guitoune, Ntamack et Huget sont rentrés du Japon. Samedi, contre Clermont, ils ont montré toute leur classe pour permettre aux Rouge et noir de l'emporter largement contre l'ASM (34-8) avec trois essais sur quatre inscrits par l'un d'entre eux.

Les Bleues défaites contre les Anglaises

Les féminines du XV de France se sont inclinées 20 à 10 contre leurs homologues anglaises lors du test-match à Clermont. Menés 17 à 3 à la pause, elles sont revenus par un essai de Camille Boudaud mais sans obtenir la victoire. Samedi à Exeter, les filles tenteront de prendre leur revanche.

Pau s'adjuge le derby

A Jean Dauger, les Palois l'emportent sous une pluie torrentielle et grimpent à la troisième place du classement. Dans un match sans essais où les initiatives offensives s'avéraient impossible, au duel de buteurs, Hastoy l'emporte contre Barthélémy.

Les Palois l'ont emporté à Jean DaugerRugbyrama

Le Stade Français s'enfonce dans le bas du classement

Nouvelle défaite pour le Stade français (9-25). Alors qu'ils recevaient les Racingmen pour le derby à Jean Bouin, les joueurs de la capitale ont failli et s'enfoncent un peu plus à la dernière place du Top 14 à sept points du treizième Agen. Sanctionnés par un triplé de Teddy Thomas, les Parisiens s'inclinent logiquement dans un match dominés par les Ciel et blanc.

Colomiers enchaîne

Après l'avoir emporté contre Valence et à Béziers plus récemment, l'USC remporte son troisième match consécutif, cette fois contre Carcassonne. Avec un Girard impérial au pied, une solide défense et quatre essais, l'US Colomiers l'emporte donc 40 à 15. Les hommes de Julien Sarraute ont dominé Carcassonne et commencent donc à entrevoir le podium qui n'est plus qu'à deux points.