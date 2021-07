Pass Sanitaire obligatoire, Gunther signe à Béziers... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi

Le Pass Sanitaire mis en vigueur pour les clubs amateurs

Le Bureau Fédéral de la FFR a voté à l'unanimité la mise en application du principe de Pass Sanitaire à l’ensemble des clubs de rugby amateur sur le territoire. Le contrôle se fera sur présentation du Pass sous forme papier ou électronique et de la vérification du document avec l'application TousAntiCovid. Toute personne de plus de 17 ans devra être munie de ce Pass Sanitaire sous forme numérique ou papier pour entrer dans l'enceinte d'un stade où se déroule une manifestation sportive. Il est important de préciser que cela concerne les matchs bien évidemment mais également les entraînements collectifs.

Pour rappel, le Pass Sanitaire correspond à un certificat de vaccination avec le schéma vaccinal complet, ou un certificat de rétablissement de la Covid-19, ou un test RT-PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures. Pour les jeunes de 12 à 17 ans, l'obligation est repoussée au 30 août.

Gunther s'engage à Béziers

Après cinq années de bons et loyaux services au sein de la Section Paloise, le troisième ligne de 31 ans, Pierrick Gunther, s'engage à l'AS Béziers Hérault pour 3 saisons. Le champion de France 2014 avec le RCT essaiera d'obtenir davantage de temps de jeu en Pro D2.

Trois joueurs du Stade toulousain officialisés pour l'In Extenso SuperSevens

Les Toulousains Baptiste Germain, Yannick Youyoutte et Dimitri Delibes ont été convoqués pour l'édition 2021 de l'In Extenso SuperSevens qui débutera le 14 août à Aix en Provence. Pour rappel, Stéphane Onambélé et Baptiste Guillemin porteront les couleurs du Castres Olympique. Quant à Julien Ory et Erwan Dridi, ils défendront les tuniques rouges et noires du RCT.

La Nouvelle-Zélande remet la quarantaine en vigueur... spécialement pour le Rugby Championship

La prochaine édition du Rugby Championship, qui oppose les meilleures sélections nationales de l'hémisphère sud, risque d'être perturbée par la décision de la Nouvelle-Zélande de remettre en vigueur vendredi une quarantaine pour les voyageurs arrivant d'Australie. Cette décision a été prise, pour huit semaines, en raison d'un redémarrage de l'épidémie de Covid-19. Mais une période de sept jours, jusqu'au 30 juillet, va permettre aux Néo-Zélandais de rentrer chez eux sans être mis en quarantaine.

Les joueurs australiens pourront en profiter pour partir en Nouvelle-Zélande où ils doivent jouer, le 7 août à Auckland, le premier match de la Bledisloe Cup contre les All Blacks. À condition d'avoir validé, avant de partir, un test PCR négatif a précisé la Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui ne fera "aucune exception" par la suite. Du coup, les deux autres matches de la Bledisloe Cup, comptant également pour le Rugby Championship, risquent de poser problème: l'un est prévu le 21 août à Perth, en Australie, et l'autre le 28 août à Wellington, ce qui va obliger les Wallabies à faire un aller-retour entre les deux pays. Les matches du Rugby Championship, avec aussi l'Afrique du Sud et l'Argentine, sont toujours prévus en août, septembre et octobre.

Mike Blair nommé entraîneur d'Édimbourg

Après le départ anticipé de Richard Cockerill, Édimbourg a trouvé son successeur en la personne de Mike Blair. Jusqu'ici entraîneur adjoint de l'Écosse, Blair a notamment été capitaine du club et du XV du Chardon dans les années 2000.