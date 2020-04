Pas de phases finales en août, ça bouge en Pro D2... Les 5 infos de ce mardi

Pas de phases finales au mois d'août...

Le premier ministre Édouard Philippe a été clair dans son discours sur le déconfinement. Pas de phases finales possibles fin août comme le rugby français l'espérait. "Les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les évènements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre."

...ni de reprise des entraînements collectifs

Si la pratique du sport individuel va pouvoir reprendre à partir du 11 mai, le premier ministre et le gouvernement en limitent le cadre. Pour les sports collectifs et de contact, c'est non pour le moment. "Il ne sera pas possible de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contacts, ni de réunir plus de dix personnes sur la voie publique", a indiqué le patron du gouvernement, reléguant un éventuel assouplissement à la date du 2 juin.

Le BO annonce Usarraga à Bayonne

Jean-Baptiste Aldigé a déclaré que son flanker Asier Usarraga (25 ans) s'était engagé avec l'Aviron bayonais. Un départ que le président du Biarritz Olympique avait déjà annoncé en novembre, avant de subir le démenti du club voisin qui annonçait que rien n'était encore signé. Arrivé chez les Juniors Crabos du club Rouge et Blanc en 2013, Usarraga a disputé 84 matchs avec l'équipe professionnelle du BOPB. Très courtisé depuis plusieurs mois, l'international espagnol sera sans nul doute une recrue de choix pour le voisin bayonnais.

Montauban signe Luke Stringer

Le club tarn-et-garronais poursuit son recrutement en vue de la saison prochaine. L'USM a officialisé ce mardi l'arrivée du Sud-Africain Luke Stringer. Le troisième ligne de 24 ans (1,92m, 103 kg), formé à la Western Province, évoluait aux Sharks depuis deux saisons, mais il n'a pas disputé la moindre minute lors du Super Rugby 2020.

Deux internationaux quittent Glasgow

Les Warriors ont officialisé le départ de deux joueurs : le pilier tongien Siua Halanukonuka (33 ans, 13 sélections) et le demi de mêlée australien Nick Frisby (27 ans, 5 sélections), qui était passé par l'UBB en 2018 avant de rejoindre l'Écosse. "Siua et Nick sont des supers mecs, et ont tous les deux beaucoup fait pour le club", a déclaré le manager Dave Rennie.