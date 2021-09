Parisse raccroche les crampons, Paillaugue blessé... Ce qu'il ne fallait pas louper hier !

Parisse raccroche les crampons à la fin de la saison

Cette saison sera la dernière de Sergio Parisse. Le génial troisième ligne italien, qui aura 38 ans ce dimanche, l'a annoncé vendredi à l'AFP. Joueur du RCT qui a fait les belles heures du Stade Français, Parisse (142 sélections) espère défendre au moins une dernière fois les couleurs de l'Italie devant son public. Il ambitionne un avenir sur un banc... et se prépare déjà à devenir coach.

Rupture des ligaments croisés pour Paillaugue

Le demi de mêlée du MHR s'est rompu les ligaments croisés après le match face à Toulon, comme l'a annoncé son club. Il sera opéré prochainement et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois mais pas toute la saison selon les paroles du Ciste.

Pas d'étapes de Sevens au Canada pour les équipes de France

Dans un communiqué, la Fédération Française de Rugby a déclaré forfait pour les étapes du World Rugby Sevens Series, à Edmonton et Vancouver. La FFR met en cause le schéma vaccinal incohérent entre le Canada et la France, obligeant donc les équipes à une période de quarantaine handicapante pour la prépration du tournoi.

Quade Cooper titulaire à l'ouverture

L'Australie affronte les Boks et titularise Quade Cooper pour la première fois depuis 2017. Côté sud-africain, Kolbe est blessé et est remplacé par Nkosi sur l'aile. La charnière Faf de Klerk-Handrè Pollard est de retour. Rendez-vous dimanche à 12h !

Les compositions :

Les poules de Challenge Cup

Alors que les poules de Champions Cup sont connues depuis quelques semaines désormais, celles de Challenge Cup devraient être rapidement officialisées par l'EPCR. Voilà, selon nos informations, à quoi devraient ressembler les trois poules de cette édition 2021/2022.

Voici selon nos informations les Poules de la Challenge Cup 2021/2022 :

POULE A : Toulon, Newcastle Falcons, Zebre Rugby, Worcester Warriors, Biarritz.

POULE B : Newport, Lyon, Gloucester, Benetton Rugby, Perpignan.

POULE C : London Irish, Édimbourg, Brive, Pau, Saracens.