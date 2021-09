Parisse et Isa sur le flanc, Béziers récupère des points... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Parisse et Isa sur le carreau

Gros coup dur pour le Rugby club toulonnais ! Les deux troisième ligne du RCT se sont blessés gravement contre le Stade français dimanche. L'Italien s'est fracturé le scaphoïde et ne rejouera pas avant trois mois. Pour l'Argentin, c'est une fracture du doigt qui le tiendra éloigné des terrains pendant six semaines.

Castres prolonge deux de ses cadres

Bonne nouvelle pour les supporters castrais. Ce jeudi, le club tarnais a annoncé la prolongation du talonneur Gaetan Barlot et du deuxième ligne Florent Vanverberghe jusqu'en juin 2025. Ces deux officialisations démontrent l'importance qu'ont pris ces deux jeunes joueurs au sein de l'effectif du CO. "Sur le plan sportif et humain, ce sont deux joueurs talentueux don l’état d’esprit correspond bien à l’identité de notre club et dont la marge de progression est encore importante" a souligné le Président tarnais Pierre-Yves Revol.

Béziers récupère ses trois points !

Gros retournement de situation en Pro D2. L'ASBH, qui avait écopé d'une amende financière et de trois points de pénalité au classement cet été pour "non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la DNACG s’agissant des garanties présentées", a finalement récupéré ses trois points en appel. Alors que le championnat de Pro D2 a repris depuis un mois, Béziers peut enfin souffler. Ces trois points récupérés après appel sont commués en sursis. L'amende, qui s'élève à 20 000€, est elle maintenue.

Un ancien champion du monde compte donner son cerveau à la science

L'ancien international anglais Steve Thompson a annoncé vouloir donner son cerveau à la science pour rechercher et analyser les traumatismes craniens. Plus précisément à la Concussion Legacy Project, une fondation qui fait dans la prévention des dangers des commotions et l'éducation à ce sujet. "Je veux rendre le rugby plus sûr. je donne mon cerveau pour que les enfants des gens que j'aime n'ait pas à vivre ce que j'ai vécu."

Les compositions du 100ème match entre les All Blacks et les Springboks

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : 15. Jordie Barrett ; 14. Will Jordan, 13. Rieko Ioane, 12. David Havili, 11. George Bridge ; 10. Beauden Barrett (o), 9. TJ Perenara (m) ; 7.Ardie Savea (c), 8. Luke Jacobson, 6. Akira Ioane ; 5. Scott Barrett, 4. Brodie Retallick ; 3. Nepo Laulala, 2. Codie taylor, 1. Joe Moody.

Remplaçants : 16. Samisoni Taukei'aho, 17. Karl Tu'inukuafe, 18. Ofa Tuugafasi, 19. Patrick Tuipulotu, 20. Ethan Blackadder, 21. Brad Weber, 22. Damian McKenzie, 23. Quinn Tupaea.

Le XV de départ de l'Afrique du Sud : 15. Willie Le Roux ; 14. Sbu Nkosi, 13. Lukhanyo Am, 12. Damian de Allende, 11. Makazole Mapimpi ; 10. Handré Pollard (o), 9. Faf de Klerk (m) ; 7. Kwagga Smith, 8. Duane Vermeulen, 6 Siya Kolisi (c) ; 5. Lood de Jager, 4. Eben Etzebeth ; 3. Frans Malherbe, 2. Bongi Mbonambi, 1. Trevor Nyakane.

Remplaçants : 16. Malcolm Marx, 17. Steven Kitshoff, 18. Vincent Koch, 19. Franco Mostert, 20. Marco van Staden, 21. Herschel Jantjies, 22. Elton Jantjies, 23. Frans Steyn.