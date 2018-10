Paris encore costaud à l'extérieur, Massy et Perpignan même combat… Les Tops et Flops du week-end

TOPS

La fin de match des Blacks

Tant que l'arbitre ne siffle pas la fin du match, une rencontre n'est jamais perdue. Et la Nouvelle-Zélande a respecté cette règle. Menés de 17 points à l'heure de jeu, les All Blacks ont renversé la tendance en Afrique du Sud. Grâce à un essai de Scott Barrett à la 76e, mais surtout grâce à l'essai victorieux du troisième ligne Ardie Savea, la Nouvelle-Zélande l'emporte sur les Springboks 32 à 30. Une fin de match complètement folle.

Troisième victoire à l'extérieur pour le Stade Français

Paris sait voyager cette saison. Après les victoires à Perpignan et à Pau, les hommes de Heyneke Meyer ont remis ça ce week-end face au champion de France en titre, Castres (9-14). Dans une rencontre perturbée par la météo, les Parisiens ont été meilleurs sur les bases de ce sport quand on joue sous la pluie. À savoir la mêlée, la touche et le duel aérien. Le Stade Français est désormais deuxième du classement grâce à cette victoire.

Exeter et Saracens marchent sur le Premiership

Six matchs, six victoires, 29 points sur 30 possible. Les chiffres sont incroyables pour les deux finalistes de la saison dernière. Ce week-end, les finalistes malheureux ont inscrit cinq essais à Bath, tandis que les champions d'Angleterre, les Saracens, se sont imposés avec plus de difficulté face aux Harlequins (20-25). Lors de la septième journée de championnat, Exeter se rendra à Bristol (10e) et les Saracens accueilleront les requins de Sale (11e).

FLOPS

Pluie de marrons à Brive

La "belle" générale entre le CAB et Soyaux-Angoulême sera une des images fortes de ce championnat de Pro D2 version 2018-2019. Brive est largement devant au score, on joue la 76e minute. Et là, le numéro 11 du CAB va pousser le pilier remplaçant du SAXV. Puis va s’enchaîner quelques coups-de-poing qui rappellent que nous sommes en automne et qu'il est l'heure des marrons chauds.

Vidéo - Une bagarre générale éclate en fin de rencontre entre Brive et Soyaux Angoulême 03:13

Perpignan et Massy même combat

Septième journée et autant de défaites pour l'Usap en Top 14 et Massy en Pro D2. Derniers avec trois et deux points, les deux clubs manquent complètement leur début de saison. Massy est déjà relégué à 8 points de la 14e place. Perpignan peut toujours croire au maintien. Les Catalans ne sont qu'à 6 points de la 13e place, synonyme de barrage. Lors de la prochaine journée de championnat, l'Usap accueillera le Stade Toulousain. Massy recevra un des favoris à la montée, Brive.

L'Argentine complètement absente en deuxième période

Mener 31 à 7 à la mi-temps à domicile et finalement perdre le match 34-45, l'Argentine a créé cet exploit. Tout avait pourtant bien commencé pour les Pumas. Inscrivant deux essais en cinq minutes. Mais la deuxième mi-temps a été catastrophique. Les Argentins ont encaissé trois essais en l'espace de six minutes ! Entre la 44e et la 51e. Au niveau de l'heure de jeu, les Australiens vont passer devant grâce à deux essais en deux minutes ! Bernard Foley viendra conclure cette remontée incroyable des Wallabies avec une pénalité inscrite à la 75e. Les Argentins n'ont pas su gérer la folie des Australiens sur cette deuxième période. Ils finissent derniers de ce Rugby Championship 2018.