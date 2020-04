Paparemborde, Rives, Vakatawa... Le XV de légende du Racing d'Eric Blanc

1. Eddy Ben Arous

Le Houdini de la première ligne. Eddu, il trouve toujours des solutions au ras des rucks. Intelligent, coureur, plaqueur.

2. Dimitri Szarzewski

Tarzan ou le super prédateur. Dimitri, il combat comme mille, il est en haut de la chaîne alimentaire.

Top 14 - Dimitri Szarzewski (Racing 92) contre ToulouseIcon Sport

3. Robert Paparemborde

La force tranquille, le roi soleil, le gourou. Patou, c'est surtout une puissance herculéenne en mêlée fermée.

4. Michel Tachdjian

Le ministre de l'Intérieur du Racing. Michel, c'était le CRS de service, le préposé à la défense de la patrie.

5. Bernard Le Roux

C'est la porte de sécurité, le meilleur défenseur du championnat. "Tordjman métal", je l'appelle. C'est le blindage le plus efficace du Top 14 ;

6. Jean-Pierre Rives

Casque d'or. Un capitaine exceptionnel. Les hommes l'intéressaient autant que le ballon.

7. Laurent Cabannes

Lolo, c'est l'albatros. Il y a du Louis Vuitton en lui : l'art de se faire la valise, quoi.

Laurent Cabannes lors du Tournoi 1996 face à l'EcosseIcon Sport

8. Michel Crauste

Qui d'autre que le Mongol en numéro 8 ? Masoe ? Oui, j'y avais pensé... Mais Michel Crauste, c'était Attila. Rien ne repoussait derrière lui.

9. Gérald Martinez

Le fou du roi. Un vrai agitateur d'idées, le Che Guevara du ballon ovale.

10. Dan Carter

L'invisible précision d'une horlogerie suisse. Carter, c'est "docteur love" du Racing : un jeu chirurgical, plus pointu que celui de n'importe quel autre ouvreur au monde.

Dan Carter pendant la coupe du Monde 2015Icon Sport

11. Juan Imhoff

Le play boy sud-américain. Imhoff, c'est une machine à marquer, il tague les en-buts du Top 14 et de la Champion's Cup. Il est d'une élégance rare et pourrait faire la fashion week de Milan.

12. Franck Mesnel

Franck, c'était notre Terminator. Un joueur qui avait 30 ans d'avance. En France, on a eu peu de joueurs aussi explosif que lui.

13. Henry Chavancy

Il y a du Georges Marchais en lui. Le programme commun : abnégation, travail, altruisme. Chavancy, ce sont 300 matchs sous le maillot du Racing. Et physiquement, il est un peu le fils de Frankie (Mesnel).

14. Virimi Vakatawa

J'aurais aussi pu mettre Joe Rokocoko... Mais Virimi, il me le fallait dans le XV de légende et je voulais pas dissocier la paire Mesnel-Chavancy. Vakatawa, il a dix ans de club et malgré ses mollets de doberman, possède Fred Astaire en lui, soit un jeu de jambes extraordinaire.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Virimi Vakatawa (France) face à Manu Tuilagi (Angleterre)Icon Sport

15. Jean-Baptiste Lafond

Le génie incompris, le docteur Raoult du rugby français. Jean-Ba, c'était un arrière fou, déroutant, imprévisible et inégalable.