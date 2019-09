Paillaugue de retour, Schreuder arrive à Toulon... Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater ce jeudi

Lourde sanction pour Buliruarua

Auteur d'un plaquage en l'air dangereux sur l'Agenais Léo Berdeu, le centre corrézien Eneriko Buliruarua a écopé de huit semaines de suspension. Il manquera donc le second bloc dans son intégralité et reviendra en Challenge Cup si son club l'inscrit sur la liste. Youri Delhommel et Loann Goujon sont eux suspendus pour les trois prochaines semaines et seront requalifiés le 30 septembre prochain.

Schreuder arrive au RCT

Toulon est passé à l'action. Après la blessure du demi de mêlée Rhys Webb et l'absence de Baptiste Serin actuellement au Japon, le RCT a jeté son dévolu sur Louis Schreuder, international sud-africain (1 sélection). Il arrive des Sharks en tant que joker médical pour épauler Yoan Cottin. Une bonne nouvelle pour Patrice Collazo avant de recevoir le Racing 92.

Ronan Chambord débarque à Montpellier

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, le club de Montpellier l'a désormais officialisé. Le talonneur Ronan Chambord s'engage avec les Héraultais en tant que joker Coupe du monde. Formé à l'UBB puis passé par Biarritz, le talonneur de 25 ans vient palier aux absences de Youri Delhommel et Bismarck Du Plessis. Il devrait d'ailleurs être de la partie à Agen, dimanche. Une réelle chance pour lui, qui s'apprêtait à rejoindre le Stade Langonnais en Fédérale 2.

Deux retours et un blessé au MHR

Top 14 - Benoît Paillaugue (Montpellier) contre BordeauxIcon Sport

Vannes facile contre Mont-de-Marsan

Dans le match avancé de la 4e journée de Pro D2, les Bretons ont aisément disposé des Montois (17-5). Ils terminent donc le premier bloc de quatre matchs par une troisième victoire.