Oyonnax nouveau leader, un Clermontois continue l'aventure... Voici les 5 infos de ce vendredi

Timani reste à Clermont

Très bonne nouvelle pour l'ASM Clermont-Auvergne qui prolonge son colosse de la deuxième-ligne, Sitaleki Timani. Véritable cadre de cette équipe, il continue l'aventure auvergnate pour les deux prochaines saisons. Joueur reconnu pour sa dureté à l'impact et son apport indéniable en mêlée, nul doute que cette prolongation était une priorité pour Franck Azéma et ses dirigeants. Souvent titularisé cette saison en raison du Mondial, Timani s'engage donc avec son club jusqu'en 2022.

Oyonnax nouveau leader de Pro D2

En allant l'emporter en Normandie avec le bonus offensif (3-28), Oyonnax s'est emparé du fauteuil de leader devant Grenoble. Les deux équipes comptent 34 points mais la différence se fait au goalaverage. Les Isérois ont eux connu toutes les peines du monde afin de se défaire de Béziers (25-18). Dans les autres rencontres, l'USAP a étrillé Vannes (47-17), Valence-Romans continue sur sa lancée en battant Aurillac (21-19) et Angoulême a dominé Mont-de-Marsan (21-6). Provence s'est aussi imposé devant Nevers (15-8).

Retrouvez le classement ici.

L'Angleterre au Japon l'été prochain

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel, le XV de la Rose sera de retour au Japon à l'été 2020 pour affronter les Brave Blossoms à deux reprises. À Oita le 4 juillet et à Kobe le 11 juillet, l'Angleterre tentera de battre les Nippons sur leurs terres. Une semaine plus tard, il est fort probable que ces derniers affrontent l'équipe de France, toujours au pays du soleil levant. Si cet affrontement n'est pas encore officialisé, il apparaît plus que probable que le XV de France jouera une voire deux fois contre les coéquipiers d'Himeno.

Test match - Kazuki Himeno et Yu Tamura (Japon) plaqués tous deux par Mark Wilson (Angleterre)Icon Sport

Une ancienne gloire du rugby français est décédée

Joueur de la Section Paloise, son seul club, Jean Piqué est décédé à 84 ans. Ancien trois-quart centre international aux 18 sélections sous le maillot bleu, il a participé à deux tournées historiques : 1961 (Nouvelle-Zélande) et 1964 (Afrique du Sud). Le natif d'Artix a également entraîné le XV de France lors du Grand Chelem en 1977 aux côtés de Jean Desclaux.

Jalibert de retour

Le demi d'ouverture bordelais Mathieu Jalibert est de retour dans le groupe de l'UBB pour affronter Agen ce samedi. Lui qui s'était blessé à l'avant bras lors du match contre Montpellier fin septembre dernier, son indisponibilité prend donc fin. Il débutera la rencontre sur le banc de Chaban-Delmas.