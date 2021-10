Véritable cadre de Lyon depuis quelques saisons, Baptiste Couilloud est aujourd'hui une référence à son poste dans le championnat français. Semaines après semaines, il s'affirme et prouve qu'il franchit actuellement un cap avec le maillot lyonnais sur les épaules. Cette saison, il a participé à sept des huit premières journées. Des sorties remarquées puisqu'il est actuellement le meilleur marqueur du championnat avec six essais inscrits. Le grand public se rappelle notamment de son triplé sur la pelouse de Biarritz. Un déplacement particulier pour lui en terres basques puisqu'il avait en face de lui son frère, un certain Barnabé Couilloud, demi de mêlée lui aussi.

Top 14 - Baptiste Couilloud (Lyon OU)Icon Sport

L'une des forces du numéro 9 lyonnais est sa maturité, à 24 ans, il évolue en équipe première depuis cinq saisons, le Lou était encore en Pro D2. Aujourd'hui, il compte déjà 81 apparitions en Top 14 et 13 en coupes d'Europe. Chose encore plus remarquable, il a franchi la ligne à 30 reprises en Top 14 ! Une moyenne à souligner, surtout quand on évoque un demi de mêlée...

Vous l'aurez peut-être deviné, l'aventure en bleu n'est pas aussi facile pour Couilloud, barré au poste par un certain Antoine Dupont et longtemps numéro 3 dans la hiérarchie derrière Baptiste Serin. Cette saison, le Lyonnais a une belle carte à jouer pour gagner un place sur la durée dans le groupe des 23 de Fabien Galthié. Avec la longue absence du Toulonnais, il devrait vraisemblablement démarrer sur le banc lors des test-matchs d'automne des Bleus. Une opportunité en or pour s'affirmer sur la scène internationale. Même s'il faut rappeler qu'il est déjà à créditer d'une bonne tournée en Australie il y a de cela cinq mois.