Virimi Vakatawa sacré Oscar Europe Midi Olympique !

Dire que Virimi Vakatwa est une menace souvent létale, au centre du terrain du XV de France comme celui du Racing 92, est un euphémisme. Pour preuve: joueur ayant battu le plus de défenseurs lors du dernier Tournoi des 6 nations (2020), il occupe également ce strapontin en Champions Cup, compétition dans laquelle le club francilien a atteint la finale en 2020. Avec 53 défenseurs battus en neuf matchs de compétition (5,8 par match), il détient même le record, très loin devant l'ailier d'Exeter Jack Nowell (31).

Cette statistique illustre bien tout le talent, alliage de vitesse et de puissance, de Vakatawa quand il s'agit de jouer des duels. "Virimi, c’est tout de même un sacré phénomène. Le meilleur centre du monde, je pense, actuellement" jugeait un certain Chris Masoe, dans les colonnes de Midi Olympique. "Quand il joue bien, l’équipe joue bien. Les joueurs capables de changer seuls la face d’une équipe et d’un match sont rares. Il est aussi irréprochable en dehors du terrain : il est calme, humble, travailleur. Il est tout en haut, il a tout. Oui, je pense que Virimi est actuellement le meilleur centre au monde."

Le "meilleur centre du monde" est donc, aussi, le meilleur joueur du vieux continent. Récompensé de l'Oscar Europe Midi Olympique, ce lundi, il a reçu son prix des mains de Franck Mesnel (président fondateur d’Eden-Park et ancien ouvreur et centre du XV de France).