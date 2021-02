Owen Farrell sacré Oscar Monde Midi Olympique !

A 29 ans, Owen Farrell cumule déjà 94 sélections et peut encore devenir un centurion avant la trentaine. Voilà qui vous pose un joueur ! Et le palmarès est tout aussi élogieux: cinq fois vainqueurs du championnat d'Angleterre (211, 2015, 2016, 2018, 2019), trois fois vainqueurs de la Coupe d'Europe (2016, 2017, 2019) et il est aussi finaliste de la dernière Coupe du monde au Japon et triple vainqueur dans le Tournoi des 6 nations (2016, 2017, 2020) avec le XV de la rose.

Farrell, c'est un monstre de la scène internationale, un joueur dont le sang se glace quand la tension monte et qui, en 2020, n'a connu qu'une seule fois la défaite avec la sélection anglaise dont il est désormais le capitaine: c'était en France, en ouverture du Tournoi des 6 nations 2020 (24-17). Pour le reste, il fut le leader d'une équipe qui a tout gagné, ses matchs comme les deux compétitions dans lesquelles elle fut engagée.

En apprenant sa nomination pour l'Oscar Monde Midi Olympique, Farrell n'avait pas caché sa fierté. " C’est très flatteur surtout quand on voit les joueurs qui ont été nommés ou qui ont reçu cette distinction par le passé. Et ce serait un grand honneur de succéder à Cheslin Kolbe, qui est un joueur fantastique. Il a fait une immense Coupe du monde et a été capable d’être aussi performant à son retour en France. Il ne cesse de progresser en tant que joueur, d’améliorer encore ses points forts. Donc si je devais lui succéder et ajouter mon nom à cette liste, ce serait tout simplement génial." C'est désormais chose faite, le voilà sacré à son tour.

Owen Farrell a reçu l'Oscar Monde Midi Olympique des mains de Jean-Michel Baylet (Président-Directeur Général du groupe Dépêche du Midi).