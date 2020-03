A l'invitation du Midi Olympique, du club de Toulon et de son nouveau président Bernard Lemaître, de la ville de Toulon et de son maire Hubert Falco, c'est tout un club qui va être honoré, à travers trois grands joueurs : tout d'abord, c'est le meilleur deuxième ligne au monde Eben Etzebeth, champion du monde avec l'Afrique du sud, qui recevra l'Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et son début de saison tonitruant avec le RCT.

Deux "enfants" de la Rade, formidables espoirs du rugby français, seront également récompensés : Louis Carbonel, double champion du Monde junior, qui recevra la consécration de son premier Oscar Midi Olympique ; Jean Baptiste Gros, lui aussi champion du Monde junior, sera aussi honoré pour son excellent début de saison, qui lui a déjà permis de goûter aux joies de l'équipe de France.

Carbonel et Gros représentent l'avenir de l'équipe de France et du RCT, un club qui réalise à ce jour un superbe parcours sous la direction de Patrice Collazo. Le RCT qui devient en France un formidable exemple avec sa volonté de former toute une génération de jeunes joueurs talentueux, qui seront accueillis dès cet été dans un centre flamboyant neuf. Une formation également célébrée ce lundi 30 mars, en présence de l'équipe au grand complet.

Un dispositif exceptionnel sera mis en place avec des mesures d'accueil et de conformités au niveau de l'hygiène, afin que l'ensemble des convives puissent participer normalement et dans le respect des consignes à cette grande belle soirée. 800 convives seront autorisés, le RCT adressera ce lundi à ses partenaires et à ses invités, l'invitation pour validation.