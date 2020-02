Jusqu’ici, Romain Ntamack (20 ans) comptait parmi les joueurs les plus prometteurs de la planète, élu à ce titre « révélation de l’année » par World rugby en novembre dernier. Le Toulousain est talentueux, bien sûr, précoce et plein de promesses sous ce maillot bleu qu’il enfile depuis maintenant un an (15 sélections). À Cardiff ce samedi, Romain "NTK" a fait mieux que justifier toutes ces louanges. Il a livré le premier match "classe mondiale" de sa jeune carrière internationale, impeccable dans tout ce qu’il a entrepris, avec une emprise directe sur le scénario du match.

Sa première chandelle, parfaitement réalisée, a amené l’essai d’Anthony Bouthier. Il en a allumé trois autres dans le match, toutes millimétrées. Une énième passe au pied magistrale aurait pu offrir le deuxième essai à Gaël Fickou. Son jeu au pied, globalement, fut excellent, avec deux énormes touches trouvées sur pénalité et pas moins de 344 mètres parcourus grâce à cet aspect du jeu. Son alternance dans le jeu a été d’une importance forte durant toute la rencontre. Dans l’animation et en défense, Ntamack a également fait mieux qu’assurer avec notamment 9 plaquages.Il a sans arrêt remis son équipe dans l’avancée et a su se sacrifier en défense comme l’ensemble des Bleus.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Romain Ntamack (France) contre le Pays de GallesIcon Sport

Un ouvreur à tout faire

Son essai sur une anticipation et une merveille d’interception, alors que le pays de Galles était dans un temps fort. Ntamack a soulagé les Bleus dans un temps faible et il a fait relever la tête à toute une équipe grâce à cet éclair. Au total, l’ouvreur tricolore aura inscrit 17 points sur les 27 des Français. Romain Ntamack, auteur d’une 100% au pied avec 3 transformations réussies et deux pénalités dont une de plus de 40 mètres, s’affirme comme un excellent buteur. Il a fait preuve d’une grande justesse technique sur tous ses mouvements et d’une précision plus qu’élevée.

Avant sa sortie du terrain, Ntamack sauve les siens en mettant le ballon en touche juste devant Tomos Williams, filant tout droit à l’essai. Une partition taille patron pour le jeune Toulousain, désormais bien installé avec le numéro 10 dans le dos. Buteur, marqueur, sauveur et métronome. Du grand art ! Le demi d’ouverture du XV de France est élu "Homme du match" de ce récital français, à juste titre malgré qu’il s’agisse d’un sport collectif. Romain Ntamack s’affirme match après match et ce positionnement en 10 aux côtés d’Antoine Dupont l’embellit par excellence.

Par Bastien Rodrigues et Midi Olympique