Ce lundi 24 octobre, une grande soirée se prépare. À Paris, tous les capitaines vainqueurs de la Coupe du monde se réuniront à l'occasion de la 69e cérémonie des Oscars Midi Olympique. Un événement planétaire donc, à moins d'un an du Mondial 2023 en France. David Kirk, (Nouvelle-Zélande, 1987), Nick Farr-Jones (Australie 1991), François Pieenar (Afrique du Sud, 1995), John Eales (Australie 1999), Martin Johnson (Angleterre, 2003), John Smit (Afrique du Sud, 2007), Richie McCaw (Nouvelle-Zélande, 2011 et 2015) et Siya Kolisi (Afrique du Sud, 2019) sont donc actuellement à Paris et McCaw en a profité pour lancer la soirée.

Ce dimanche, le flanker était présent sur le plateau du Canal Rugby Club. "Cela fait sept ans que j'ai arrêté le rugby. Oui, le rugby me manque, mais ça ne me manque pas d'être sur le terrain. J'aime bien être devant la télé", rigolait-il en parlant du passé, notamment de sa finale de la Coupe du monde 2011, remportée face à l'équipe de France. D'ailleurs, Français et Néo-Zélandais se retrouveront au Mondial 2023 en France, pour le match d'ouverture de la compétition.

Un match d'exception, auquel pourrait participer Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus, élu meilleur joueur du monde l'année dernière, est un des prétendant à l'Oscar d'Or, Oscar Monde et à l'Oscar Europe. "Il a vraiment une grande influence sur l'équipe de France, reconnaissait McCaw. C'est un des meilleurs du monde, c'est sur."