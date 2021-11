Caroline Drouin est une femme occupée. Très occupée. Pourquoi ? Parce qu'à la manière d'autres joueuses avant elle ou d'autres qui le font encore, elle mène de front deux carrières internationales : une avec l'équipe de France à XV, et une autre avec son homologue à VII. Voilà qui donne des années bien chargées, comme c'est le cas depuis presque deux ans : après avoir activement participé à la qualification des Bleues à VII pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Caroline Drouin a rebasculé à XV pour conduire l'attaque des Bleus pendant le Tournoi en avril dernier, remportant une large victoire contre l'Irlande et une courte défaite contre les Anglaises qui font figure de meilleure nation mondiale. Ensuite, elle est repartie à VII, enchaînant sur une intense période de préparation physique pour préparer les Jeux Olympiques, où avec ses coéquipières, elle décrocha l'argent.

Une première distinction olympique pour le rugby français, et une belle page écrite qui restera dans son histoire. Après quelques vacances bien méritées, Caroline Drouin a rejoint une nouvelle fois le XV de France Féminin pour affronter cette fois l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, le week-end dernier à Pau. Pour deux larges victoires : 46-3 contre les Boks et 38-13 contre les Black Ferns, pourtant championnes du monde : "On vient de battre les championnes du monde, on se rapproche des Anglaises numéros unes mondiales et je pense qu’on est en bonne voie pour aller les chercher", déclarait Caroline Drouin après le match. "On veut être championnes du monde. Battre les Black Ferns, ça donne de la confiance, ça offre l’opportunité de bien travailler. Mais il faut avant tout qu’on confirme la semaine prochaine."