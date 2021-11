Camille Grassineau peut se targuer l'histoire de son sport, le rugby à VII. En effet, elle fut la première joueuse au monde à marquer un essai dans le cadre d'un tournoi olympique. C'était à Rio, en août 2017. La native de Bergerac avait inscrit un essai contre l'Espagne, que les Bleues avaient remporté sur le score de 24 à 7. Un fait d'arme prestigieux pour une joueuse qui fut convoquée avec sa sélection alors qu'elle n'avait que 19 ans. Mais sa carrière ne se limite pas au VII. Avec le XV de France Féminin, elle a disputé deux Coupes du monde, en 2014 et 2017, et a remporté deux Grand Chelems en 2014 et 2018. En cette même dernière année, elle avait aussi terminé à la deuxième place de la Coupe du monde à VII. Jusqu'à cette médaille d'argent gagnée à Tokyo, pour les Jeux Olympiques. De l'aveu de toutes les joueuses, Camille Grassineau est une athlète accomplie, rigoureuse et investie dans l'équipe. Normal direz-vous, avec tout ce qu'elle a accompli sous ces couleurs. Une régularité dans la performance qui valait bien un Oscar Midi Olympique...