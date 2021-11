Cela se voit sur les terrains de rugby : Benjamin Urdapilleta dispose de l’un des plus redoutables jeux au pied du Top 14. En plus d’être un buteur très efficace (il fut le meilleur réalisateur de la saison 2020-2021 avec 321 points inscrits), ses « restes » de footballeur et sa vista lui permettent de faire à peu près n’importe quoi avec le ballon, même lorsque ce dernier est ovale ! Urdapilleta est ainsi le roi de la passe diagonale au pied, geste avec lequel il a offert de nombreux essais à ses ailiers au cours de sa carrière. Ses chandelles précises sont aussi un atout précieux qui peuvent abreuver ses trois-quarts de bonnes munitions ou au contraire mettre les adversaires sous une pression folle.

De manière plus anecdotique « Urda » n’a pas son pareil aussi pour réussir des « dribblings » improbables, un peu à la manière de Maradona au Mondial 1986 ! On se souvient de celui qui avait failli offrir un essai magnifique à son trois-quarts centre Thomas Combezou cette saison face à Pau. Aussi, Benjamin Urdapilleta détient depuis le 13 février 2021 et un match exceptionnel face à Montpellier, le record de points inscrits sur une seule rencontre, avec 33 unités. Ce jour-là, il avait gratifié son public d’une performance trois étoiles, signant deux essais, quatre transformations et cinq pénalités. L’oeuvre d’un maestro.