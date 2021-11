Il fut déjà lauréat lors des deux précédentes saisons. Mais comment pourrait-il en être autrement cette année ? C'est une implacable logique, comme le joueur sur terrain, Antoine Dupont est sacré Oscar d'or Midi Olympique pour l'année 2021. Le demi de mêlée international du Stade toulousain réalise ainsi un triplé historique, que seul Serge Blanco avait signé avant lui (l'ancien arrière l'avait même reçu quatre années de rang). D'autres légendes, telles Jean-Pierre Rives et Jérôme Gallion, ont aussi été élues Oscar d'or à trois reprises mais pas d'affilée. C'est dire à quel point le nouveau capitaine du XV de France par intérim (en l'absence de Charles Ollivon cet automne) marque déjà l'histoire du rugby français, à seulement 25 ans puisqu'il fête son anniversaire ce lundi 15 novembre justement. Autant avouer qu'il le célèbre dignement. Cela donne aussi une idée de l'avenir doré et sans limite qui s'offre encore à l'intéressé, fort de ses 33 sélections avec les Bleus et de ses prestations XXL avec son club chaque week-end.

Le joueur le plus complet de sa génération

Même si d'autres joueurs français ont brillé ces derniers mois, à commencer par nombre de ses partenaires toulousains, il aurait été impensable que les lecteurs de Midi Olympique votent pour un autre que lui. Déjà exceptionnel depuis plusieurs saisons, Dupont n'a jamais semblé aussi impressionnant qu'aujourd'hui. Soliste hors pair grâce à sa puissance et ses qualités physiques incroyables, il demeure un talent capable de renverser le cours de n'importe quelle rencontre et de marquer énormément d'essais décisifs. Il n'est d'ailleurs pas surnommé le "ministre de l'intérieur" pour rien. Mais, au-delà, le numéro 9 a progressé dans tous les secteurs du jeu. Défenseur magnifique, il excelle désormais dans l'occupation et la gestion au pied. Ce qui en fait le joueur le plus complet de sa génération. Ajoutez les titres qu'il empile, avec un formidable doublé Top 14-Coupe d'Europe en 2021, et vous comprendrez qu'Antoine Dupont n'a actuellement pas d'égal dans le rugby hexagonal.