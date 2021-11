Il a marqué contre la Georgie son premier essai avec l'équipe de France, sur ses terres, à Bordeaux. C'est une anecdote mais elle est significative. Matthieu Jalibert poursuit une ascension extraordinaire. Il est devenu à l'automne, le demi d'ouverture du XV de France, obligeant en quelque sorte Fabien Galthié à l'associer avec Romain Ntamack qui faisait figure de numéro 10 incontestable il y a encore deux ans. La cohabitation de ces deux prodiges est devenue l'un des sujets préférés de ceux qui suivent le XV de France. Elle recèle tellement d'atouts.

Il est vrai que Matthieu Jalibert est un talent hors norme. Un joueur capable de s'imposer tout de suite chez les professionnels, sans round d'observation, tordant le cou à tous les discours sur l'expérience et tutti quanti. Jalibert à 18 ans était déjà meilleur que quatre-vingt pour cent des ouvreurs du Top 14. C'est la dure loi du sport, il y a les surdoués et les autres.

Son gabarit n' a rien d'impressionnant, mais il donne une dimension exceptionnelle au poste de demi d'ouverture, la vitesse. Peu d'ouvreurs dans le monde sont capables d'accélérations aussi fulgurantes, et si l'on ajoute son adresse, ses inspirations et son mental, on se dit qu'il est parti pour faire une carrière prodigieuse. Il a débuté en 2017 sous les couleurs de l'UBB, son club formateur, quasiment le seul qu'il ait fréquenté depuis son enfance. En plus, ses statistiques en tant que buteur le placent à l'égale des meilleurs métronomes.

Sa saison dernière fut vraiment fantastique, il fut au cœur du parcours magnifique de l'UBB qui a quand même joué trois demi-finales en moins d'un an (deux sur le plan européen une sur le plan national). On dit même qu'il y a une UBB avec lui et une UBB sans lui. Il a d'ailleurs récemment prolongé son contrat avec le club du président Marti. On pourrait décrire dix de ses actions d'éclat, mais on retiendra une chistera en pleine course face au Stade Français pour servir et envoyer à l'essai Ulupano Seuteni. Un concentré de tout le talent de Jalibert qui fut sélectionné pour la première fois chez les Bleus à 19 ans. Il se blessa très vite, mais on savait qu'il reviendrait encore plus fort. C'est chose faite, et de quelle façon !