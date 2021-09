La cérémonie, organisée en grande pompe au Palais des Congrès de Perpignan, marquera un moment fort dans la jeune carrière du Varois d’origine. 1 000 personnes sont attendues dans l’auditorium Charles-Trénet pour voir le numéro 15 des Sang et Or recevoir, des mains de Jean-Michel Baylet, le président-directeur général du Groupe La Dépêche du Midi, le prestigieux trophée. Une récompense précoce mais ô combien légitime tant Melvyn Jaminet, 22 ans, rayonne sur les pelouses depuis un an. Avant le début de l’édition 2020-2021, il comptait seulement vingt-quatre minutes de Pro D2 à son actif. En une saison, il aura affolé tous les compteurs avec vingt-six matchs, 335 points dont neuf essais et un nombre incalculable d’actions de classe à son compteur.

Au-delà des chiffres, sa classe et son talent naturel interpellent : Melvyn Jaminet appartient à cette race rare de joueurs capables de provoquer des éclairs à tout moment, de ceux qui semblent touchés par la grâce. Fabien Galthié ne pouvait pas ne pas penser à lui à l’heure de composer son groupe pour la tournée en Australie : "Les productions de Jaminet m’ont séduit. Il m’a semblé intéressant d’en faire un sélectionnable", évoquait le sélectionneur avant la tournée. Après le deuxième test, le technicien était définitivement conquis : "C’est une véritable pépite." Impliqué sur la fin de match malheureuse du premier test, l’arrière a répondu de la plus belle des manières par la suite en signant un 15 sur 16 sur la tournée et en électrisant les débats par ses relances magiques. "Il a très bien répondu. […] Il avait un physique ingrat quand il était jeune, il est parti sur un autre chemin. Il a retrouvé de la confiance à Perpignan."

Samedi, il a fêté son baptême en Top 14 en répondant aux attentes : l’arrière a inscrit dix-huit points avec un taux de réussite de 100 % dans les tirs au but et il a été un des principaux animateurs de la partie balle en main. quarante-huit heures après, il méritait bien d’être mis à l’honneur.