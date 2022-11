Après avoir sacré les légendes le 17 octobre dernier, les Oscars Midi Olympique reviennent au milieu des sommets alpins pour récompenser le FC Grenoble. Auteurs d’un début de saison canon, avec vingt-neuf points et une troisième place autoritaire, les Grenoblois seront primés de leur regain de forme par rapport à la saison dernière. C’est donc en toute logique que le club isérois accueillera les Oscars Midi Olympique, le lundi 28 novembre 2022. Au programme, trois Oscars seront décernés, le premier pour Karim Qadiri et deux Oscars Espoirs pour Hugo et Romain Trouilloud. La cérémonie aura lieu au Stade des Alpes.

L’épatant ratio de Qadiri

Étoile de cette soirée, Karim Qadiri sera honoré comme il se doit, après son début de saison canon. Alors qu’il n’a disputé que six matchs à cause d’une blessure aux côtes fin septembre, l’ailier grenoblois n’a pas freiné sa folle cadence d’un essai par rencontre. Le Massicois de naissance peut également se targuer d’avoir réalisé deux doublés, face à Rouen et Aurillac. Élu meilleur joueur du mois d’octobre par les supporters grenoblois, Karim Qadiri préfère retenir les performances majuscules de ses avants sur ce début de saison.

"Ce qui est compliqué c’est que les statistiques parlent, c’est vrai que c’est valorisant pour moi mais sur les cinq essais, oui je suis allé me chercher celui contre Montauban mais les autres, il y a eu un gros travail en amont et je suis juste à la conclusion. Je n’ai vraiment pas envie que le mérite ne revienne qu’à moi, il ne faut pas oublier que si je marque c’est qu’on m’a mis dans les bonnes conditions pour finir" soulignait modestement l’ancien parisien, fin octobre pour Rugbyrama. L’international marocain célébrera ainsi sa première distinction personnelle. Aux côtés de Qadiri, Hugo et Romain Trouilloud célébreront ensemble leurs Oscars Espoirs.

Pro D2 - Hugo et Romain Trouilloud (Pro D2)Icon Sport

Une récompense fraternelle pour Hugo et Romain Trouilloud

Romain a déjà fait son trou. Centre du FCG depuis trois saisons, l’aîné des frères Trouilloud porte les Isérois face aux perches, avec cinquante points inscrits depuis le début de la saison en sept rencontres disputées. À vingt-deux ans, le centre passé par Bourgoin s’est fait une place de choix dans l’effectif rouge et bleu. Son jeune frère Hugo découvre, lui, le haut niveau, avec six titularisations en sept rencontres. "Je suis content pour Hugo, qu’il puisse débuter aussi rapidement. Malheureusement pour Julien (Farnoux), il s’est blessé. Mais c’est souvent comme ça qu’on débute. Hugo a saisi sa chance et il fait plutôt des bons matchs. Il est performant et j’espère pour lui, et pour l’équipe, que ça va continuer toute la saison", confiait avec fierté son frère Romain, pour le Dauphiné Libéré. Un beau début de carrière pour l’arrière de dix-neuf ans qui sera donc honoré aux côtés de son frère, le 28 novembre prochain.