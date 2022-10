Il est l'homme qui a emmené l'Afrique du Sud vers son deuxième titre mondial lors de l'édition 2007. Talonneur emblématique des Springboks passé par Clermont, John Smit évoque dans les colonnes du Midi Olympique ses souvenirs en carrière, son titre de champion du monde et son aventure en Europe. Avec l'Afrique du Sud il est le joueur qui comptabilise le plus de sélections en tant que capitaine (64). Après neuf saisons au sein de la franchise des Sharks, il débarque sur le sol européen en 2007, direction l'Auvergne.

Il ne passera qu'une saison à Clermont avant de retourner au pays. Une saison qu'il a appréciée bien qu'il regrette l'absence de titre : "On avait une grande équipe à l’époque, j’étais impressionné à tous les niveaux. L’équipe était déjà habituée à jouer des phases finales et à être régulièrement dans le dernier carré. Mais la chose qui m’a le plus marquée était cet acharnement à vouloir gagner le bouclier de Brennus. Il n’y avait rien d’autre au monde. Ils ont créé une philosophie intégralement tournée vers ce titre. Je me rappelle qu’on avait gagné deux fois contre Toulouse, à domicile et à l’extérieur, mais on avait perdu la finale. Cela nous avait vraiment fait mal. Et je regrette encore aujourd’hui de ne pas être resté plus longtemps, étant donné que j’avais signé trois ans mais j’ai dû rejouer pour l’Afrique du Sud, surtout qu’ils ont finalement remporté le Brennus en 2010. Je suis désolé pour les supporters de ne pas avoir pu leur ramener ce titre avant. J’aurais vraiment aimé faire partie de cette épopée."

John Smit lors de la finale perdue contre le Stade toulousain en 2008Icon Sport

" La France a énormément progressé depuis plusieurs années "

À quelques mois de la Coupe du monde qui se déroulera en France, mais surtout en prévision de la rencontre qui va opposer les Bleus aux champions du monde en titre le 12 novembre prochain, John Smit s'est exprimé sur ce match qui sera pour lui une excellente manière pour les deux équipes de se tester avant le Mondial. "Je crois que les deux équipes sont de sérieux prétendants au Mondial. La France a énormément progressé depuis plusieurs années, et je pense que ce test de novembre sera un match capital en vue de la Coupe du monde. Si les deux équipes alignent leur meilleure équipe ce sera un résultat très important à suivre. Ils sont les deux favoris au titre mais la partie triste de cette histoire est qu’ils sont dans le même tableau pour les phases finales. Ils se rejoindront probablement dans ces moments-là… C’est triste mais c’est le jeu !"