"Je suis très fier de recevoir cet oscar de bronze. Que ce soit avec l'équipe de France et mon club de l'UBB, j'ai vécu une belle année. La meilleure façon de finir cette année, ce serait de battre samedi les All Blacks. Et de continuer à enchaîner les victoires.

Avec Romain (Ntamack), quand on est sur le terrain, on essaie d'être le plus performants possible. Le fait que l'on soit tous les deux sur le terrain offre plus d'options pour l'équipe. Romain a beaucoup d'expérience en douze et on se sert de cette expérience. Les nouvelles règles mises en place font que deux ouvreurs sur le terrain, c'est précieux. On va continuer à travailler et je suis convaincu que ça va payer."